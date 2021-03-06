Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Томской области

Заболевших с каждым днем становится все меньше. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 6 марта, в Томской области выявлено 37 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 517 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 91 житель Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 679 человек.

Также сегодня стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 321 человека.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, - рассказали в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 46,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,83.

За последние сутки в стране выявлено 11 022 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 441 пациента скончались, 15 027 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 312 181 человек, 88 726 скончались, 3 900 348 выздоровели.