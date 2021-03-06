В Томске водитель "Газели" сбил женщину насмерть

Возраст погибшей не уточняется. Фото: Управление МВД России по Томской области.

Сегодня, 6 марта около 13 часов 05 минут, в городе Томске по улице Иркутский тракт 142/3 произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области в группе в соцсети.

«По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля ГАЗЕЛЬ, при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода. В результате происшествия женщина-пешеход скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.