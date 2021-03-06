Томич похитил деньги из пожертвований в детский фонд

Возбуждено уголовное дело.

4 марта 2021 года около 12 часов 10 минут неустановленное лицо, находясь в помещении аптеки, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 76 открыто похитило денежные средства, принадлежащие Российскому детскому фонду, сообщает пресс-служба МВД по Томской области.

«Приметы подозреваемого: мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост около 170 см. Был одет в матерчатую куртку темно-зеленого цвета до колен с капюшоном, серые штаны, черные ботинки, на руках серые перчатки, на лице была одета черная матерчатая маска», - говорится в сообщении.

Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Если вы располагаете сведениями о местонахождении разыскиваемого, обратитесь в ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска по телефонам: +7-923-413-36-77, 02 (102 – с мобильного).