Вниманию томичей: удаленка для сотрудников от 65 лет станет приоритетной, но не обязательной

Многие томичи и после 65 лет продолжают активную трудовую деятельность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ рекомендует работодателям переводить сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу в приоритетном порядке. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

– Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством, – говорится в проекте постановления.

При этом уточняется, что дистанционный режим для граждан старшего возраста будет хотя и приоритетным, но рекомендательным.

Тем же документом с 1 апреля 2021 года признаются утратившими силу постановления, касающиеся временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для россиян 65 лет и старше.