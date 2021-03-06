Погода 6 марта: в Томске днем ожидается потепление до 0 °С

Томичей ждут теплые выходные. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 6 марта, по Томску и области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, мокрый снег и гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-19 м/с.

В Томске температура ночью упадет до -3…-8°С. Днем томичей ожидает также потепление, температура 0…-5°С. По области в ночное время ожидаемая температура -3…-8°С, местами до -13°С. Температура днем Температура днем 0…-5°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.