В Томске судят мужа и жену, которые зарегистрировали у себя в квартире 153 человека

Муж и жена в Томске нашли себе криминальный источник дохода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении семейной пары, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или проживания в Российской Федерации), сообщает сайт прокуратуры региона.

По версии дознания, неработающие супруги, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления, организовали себе постоянный источник дохода в виде систематического получения от граждан Российской Федерации денежного вознаграждения за фиктивную регистрацию по месту пребывания и проживания в жилом помещении в г. Томске. За период с апреля по декабрь 2020 года обвиняемые незаконно зарегистрировали в квартире площадью менее 50 квадратных метров 153 граждан.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Кировского судебного района г. Томска.