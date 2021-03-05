Томичей зовут посмотреть на гиппеаструмы, распустившиеся в Ботсаду

Горожане могут полюбоваться на прекрасные "рыцарские звезды", цветущие в Ботсаду. Фото: сайт ТГУ

В начале весны в Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета распускаются гиппеаструмы. Этих представителей южноафриканской флоры отличают красивые крупные цветы, диаметр которых может достигать 20 сантиметров. В народе их нередко называют «рыцарскими звездами». Увидеть цветение гигантских «звезд» можно на экскурсии в ближайшие выходные, сообщает сайт вуза.

– Название гиппеаструм образовано от греческих слов hippeos – «всадник» или «рыцарь», а слово astron, от которого произошло слово астрономия, переводится как звезда. И действительно, яркие цветки этого растения напоминают гигантские звезды, – говорит директор Ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров. – В коллекции СибБС ТГУ выращивается более 50 сортов гиппеаструмов отечественной и зарубежной селекции. Полюбоваться их цветением можно до конца марта.

В этом году впервые цветут новые гибриды, выведенные учеными Ботанического сада. В 2016-2017 годах начались работы по селекции – было получено гибридное семенное потомство более 30 вариантов скрещивания разных сортов гиппеаструма. Более 1000 гибридных растений в течение нескольких лет выращиваются в грунте в специальной теплице, где у них нарастает луковица, и в этом году некоторые из них впервые начали цвести.

Пока у новых гибридов нет названий, есть только гибридизационные номера. Еще в течение нескольких лет биологи будут наблюдать за ними, отбирать самые декоративные, а потом регистрировать как сорта. Уже сейчас некоторые гибриды оцениваются как очень перспективные – у них крупные яркие цветки до 20 сантиметров в диаметре.

– Поскольку селекционные луковицы мы не можем сейчас выкопать, мы решили срезать цветоносы растений нашей селекции и выставлять в вазах с водой в экспозиции с другими гиппеаструмами, – рассказывает Михаил Ямбуров. – На наших гибридах будут особые цветные этикетки с указанием номера гибрида и с фотографиями родительских сортов, от скрещивания которых они получены. Гиппеаструмы являются прекрасной срезочной культурой – их цветоносы используются при составлении изысканных букетов.

Полюбоваться на цветение «рыцарских звезд» в Ботаническом саду ТГУ можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00, без предварительной записи.

Чтобы обезопасить посетителей, на входе проводится термометрия. Гостям предлагаются антисептики для обработки рук, в оранжереях обязательно ношение защитной маски.

Дополнительные вопросы можно задать сотрудникам Экскурсионного бюро СибБС: т. 8 (3822) 52-98-16.