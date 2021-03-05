Намек от жуликов: обманутой томичке прислали в посылке шляпу

Мошенники облюбовали Интернет как место своей преступной деятельности

В дежурную часть ОМВД России по Томскому району обратилась томичка и сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщает сайт регионального управления полиции.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в одной из популярных социальных сетей она увидела объявление о продаже зимнего комбинезона по приемлемой цене. Женщина откликнулась на объявление и заказала товар, который должен был прийти посылкой с наложенным платежом в размере около 3 000 рублей.

При получении товара на почте томичка обнаружила, что вместо заказанного комбинезона в посылке находится шляпа.

УМВД России по Томской области рекомендует гражданам быть бдительными и не совершать покупки у сомнительных продавцов, а также не переходить по ссылкам, поступающим от незнакомых лиц.