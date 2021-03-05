Томские археологи в минувшем году выявили девять новых объектов

Томские археологии нашли много интересных исторических объектов на территории региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томские археологи в полевом сезоне 2020 года выявили девять новых объектов археологического наследия. За год специалисты провели раскопки на трех объектах, еще на 16 организовали разведки, на одном – археологическое наблюдение, сообщает портал администрации региона.

– В районе поселка Моряковский Затон обнаружено место выжига древесного угля. Здесь впервые в регионе выполнены раскопки на производственном объекте второй половины XIX века, а именно – периода начала индустриального развития Сибири, – сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Она уточнила, что на месте раскопок археологи обнаружили железные предметы, фрагменты стеклянных изделий и гончарной керамической посуды русского производства.

– Ученым еще предстоит установить назначение объекта. По одной из версий, уголь здесь выжигался для нужд расположенного в окрестностях стекольного завода купца Королева, – сказала Елена Перетягина.

Кроме того, на территории Томска в 2020-м впервые обнаружен памятник археологии, относящийся к самусьской культуре эпохи развитой бронзы (II тыс. до н. э.). На этом объекте специалисты обнаружили фрагменты керамических сосудов, изделия из камня, кости и даже концевую накладку лука.

На территории областного краеведческого музея в Томске найден объект археологического наследия XIX - начала XX столетий. Археологи обнаружили в музейном дворе медные монеты, глиняные игрушки, фрагменты керамики и даже часть золотой монеты периода царствования Николая II.

На территории уже выявленного объекта археологического наследия «Селище Басандайское V» найдены изделия из камня, фрагменты керамики и развал сосуда, датируемый заключительным этапом кулайской культуры (III–IV вв. н. э).

На улице Алтайской в Томске на выявленном объекте археологического наследия археологи отыскали хорошо сохранившиеся стеклянные изделия, предметы из бронзы и железа, монеты XIX - начала XX столетий.

Всего на территории Томской области находится 1194 памятника археологии. Все они состоят на государственной охране как объекты федерального значения, за их состоянием следит областной комитет по охране объектов культурного наследия. Специалисты госоргана регулярно проводят мониторинги памятников археологии.