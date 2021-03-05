Туристы о Томске и еще 9 городах страны отзываются положительно

Томск оказался привлекательным городом для любителей туризма

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, о каких городах туристы чаще всего оставляют положительные отзывы после поездки.

Самыми популярными городами с высоким рейтингом по отзывам стали: Томск, Саратов, Омск, Барнаул, Чехов, Железноводск, Йошкар-Ола, село Лучистое в Крыму и поселок Листвянка в Иркутской области в Российской Федерации, а также город Гудаута в Абхазии, сообщает портал мэрии областного центра.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жилье в среднем от 1,4 до 10 ночей и тратят от 1,3 до 9,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Томске, дороже в – Саратове.

Список составлен на основании данных бронирований жилья и оставленных отзывов туристами в 2020 и 2021 годах.