Томских перевозчиков оштрафовали на 14 млн рублей

В Томской области лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автобусами получили 636 юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В 2020 году в Томской области лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автобусами получили 636 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности или на ином законном основании 4 358 транспортных средств, включенных в реестр лицензий. Такие данные сообщил замначальника Сибирского Ространснадзора Сергей Коротких.

- В рамках 225 контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году на линии осмотрено 727 транспортных средств. На нарушителей составлено 1 526 административных протоколов и наложено штрафов на общую сумму около 14 млн рублей, - уточнил Коротких.

В числе выявленных нарушений — несоблюдение режима труда и отдыха водителей, правонарушения, связанные с эксплуатацией автобусов, посадка и высадка пассажиров в неустановленных местах, осуществление регулярных перевозок пассажиров без карты маршрута.