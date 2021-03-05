Жилищные сертификаты получили 13 молодых семей в городе Стрежевом Томской области

Сумма выплат по госпрограмме зависит от состава семьи и начинается от 380 тысяч рублей.

13 молодых семей города Стрежевого стали получателями соцвыплат в 2021 году, в том числе три из них – многодетные. Они смогут использовать сертификаты для улучшения своих жилищных условий. Общая сумма целевых выплат превысила 8 млн рублей, сообщает пресс-служба Томской области.

– Сертификат позволяет в течение семи месяцев использовать полученные деньги на оплату договора долевого участия, первоначального взноса и погашение ипотеки, а также на покупку или строительство жилья на всей территории Томской области, – сказал замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.

Как уточнил мэр Стрежевого Валерий Харахорин, четыре семьи планируют погасить кредиты на уже купленные квартиры, еще девять будут приобретать новое жилье.

В сообщении дополняется, что сумма выплат зависит от состава семьи. На одного родителя с ребенком рассчитано 389,5 тыс. рублей, на двоих с одним ребенком – 500,8 тысяч, с двумя и тремя детьми – 667,8 тыс. рублей и 834, 7 тыс. рублей соответственно.

Всего за четыре года выплаты по госпрограмме на сумму более 28 млн в Стрежевом получили 36 семей, в том числе 23 многодетных. Финансирование программы в 2021 году превысило 8 млн рублей. Полные условия получения сертификатов опубликованы на сайте города.