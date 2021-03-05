Из-за снегопада коммунальщики Томска на праздники будут работать в обычном режиме

Вчера службы вывезли более 180 тонн оледеневшего снега с площади Новособорной. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

В Томске коммунальные службы убирают снег с дорог, тротуаров, придомовых пространств, а также в местах отдыха. Сейчас работа усилена на участках возможного подтопления. В три праздничных дня специалисты в связи со снегопадом будут работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В выходные в Томске прогнозируют снегопад, в связи с этим ответственные сотрудники муниципалитета будут объезжать городские улицы и дворы, координировать работу подрядчиков разного уровня, в случае необходимости – корректировать графики уборки с учетом погоды. В ближайшие три дня коммунальщики будут работать в обычном режиме, несмотря на праздник, – сообщил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

За прошедшие сутки на городские полигоны доставлено почти 6 тысяч тонн снега. Сегодня днем работы организованы на участках ул. Клюева, Балтийской, Рабочей, Б. Куна, И. Черных, на пр. Развития и др.

Также вчера коммунальные службы завершили очистку Новособорной площади после демонтажа горки. Отсюда вывезено более 180 тонн оледеневшего снега. Специалисты наводят порядок и на других общественных пространствах города: ежедневно работы ведутся почти по 60 адресам.