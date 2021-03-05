Юные волейболистки из Томска победили в финале первенства Сибири «Летающий мяч»

Команда из Томска состояла из волейболисток муниципальной ДЮСШ №2. Фото: пресс-служба городской мэрии.

Финальный этап первенства Сибирского федерального округа по волейболу «Летающий мяч» состоялся в городе Заринске Алтайского края. В соревнованиях принимали участие девушки до 15 лет. Всего на турнир приехали спортсмены из пяти регионов Сибири, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Томская команда волейболисток муниципальной детско-юношеской спортивной школы №2 одержала победу, обыграв всех соперниц, – говорится в сообщении.

Уточняется, что команду из Томска составили: Карина Ахмедова, Ульяна Барбарич, Анна Валькевич, Виктория Гасилова, Екатерина Красавина, Полина Кукинова, Дарья Куманцева, Софья Лапатина, Анастасия Новаковская, Екатерина Сущенко, Вероника Чирова, Снежана Швагина.