Более шести тысяч жителей северных районов Томской области привились от COVID-19

Вакцинация от коронавируса будет проходить в Томской области еще несколько месяцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала массовой вакцинации в Томской области прививки от коронавирусной инфекции поставили 27 627 человек, в том числе уже более шести тысяч жителей северных районов региона: Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Тегульдетского, Чаинского, а также города Стрежевого. Об этом говорится в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения области.

Как сообщает облздрав, вакцинация проходит в плановом режиме. «В Томскую область, как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, но пока небольшими партиями. По мере ее поступления в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку», – приводятся в сообщении слова замначальника департамента Наталии Метелевой.

Также она отметила, что все желающие успеют пройти вакцинацию – она будет длится еще несколько месяцев. При этом очередная партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) Томская область получит на следующей неделе.

Всего со старта прививочной кампании в регион поступило уже 34 512 доз. На сегодняшний день на вакцинацию записались 43 559 жителей. Напомним, сделать это можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг или по телефонам: короткому номеру 122 (набрав в тоновом режиме 8), по «горячей линии» облздрава 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.