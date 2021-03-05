По вине пьяного водителя в Томске произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Мужчина-водитель Toyota Corolla Runx привлечен к административной ответственности. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 4 марта, около 19 часов 55 минут на улице Клюева, 44, в Томске произошло столкновение сразу пяти транспортных средств. По предварительным данным, все произошло по вине водителя, который находился в алкогольном опьянении. Он будет привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что 33-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Runx не справился с управлением и столкнулся с попутным транспортным средством Kia Rio. После этого на полосе встречного движения он врезался в автомобиль Hyundai Avante, который в свою очередь столкнулся еще с двумя участниками движения – Chrysler и Honda CR-V.

В результате происшествия травмированы 33-летний водитель на Toyota, 42-летний мужчина-водитель и 32-летняя женщина-пассажир автомобиля Hyundai Avante.

– Водитель Toyota Corolla Runx управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, – говорится в сообщении. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Требуется помощь очевидцев данного ДТП. Томичей просят обращаться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, каб. №310, или звонить по телефону 8 (3822) 795-300.