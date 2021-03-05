Почта и медучреждения Томской области изменят график работы в выходные

Томичи всегда могут уточнить график работы учреждений на специальных сайтах или по телефонам горячих линий.

С 6 по 8 марта медучреждения и почтовые отделения Томской области будут работать по специальному графику. При этом экстренную медпомощь жители региона смогут получить круглосуточно независимо от места проживания. Почта России 7 марта закроется на час раньше, а 8-го будет отдыхать. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– График работы «скорой помощи» во всех муниципалитетах останется неизменным – ежедневно, круглосуточно. Вызов с городского телефона – 03, с мобильного – 103, – говорится в сообщении.

Также круглые сутки будут работать травматологические пункты в Томске. Медпомощь детям в выходные окажут в больнице скорой помощи №2 (ул. О. Кошевого, 72). Взрослые томичи смогут обратиться в горбольницу №3 (ул. Нахимова, 3), поликлинику №10 (ул. Профсоюзная, 16), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г).

При острой зубной боли следует обращаться в стоматологическую поликлинику (ул. Набережная реки Ушайки, 6). Неотложную помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии окажут в Томской ОКБ (ул. Ивана Черный, 96), также 6 марта за офтальмологической помощью можно будет обратиться в клиники СибГМУ (пр. Ленина, 4).

Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10:00 до 15:00: 6 марта в поликлинике №4 (ул. 79-й Гв. Дивизии, 3/2) и поликлинике №1 (пр. Ленина, 51); 7 марта в медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) и в горбольнице №3 (ул. Нахимова, 3); 8 марта в поликлинике ТНЦ СО РАН (пр. Академический, 7) и в больнице №2 (ул. Гагарина, 4).

Уточнить режим работы медучреждений и аптек томичи могут в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850, или на сайте tabletka.online.

Почтовые отделения будут отдыхать 8 марта, а 7-го числа закончат свой рабочий день на час раньше. Также уточнить график работы можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.