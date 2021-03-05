Ипотечный рекорд: в 2020-м жители Томской области взяли жилищных кредитов на 29 млрд рублей

Рынок ипотеки – один из самых качественных, поскольку банки тщательно проверяют платежеспособность заемщиков. Фото с сайта tdsk.tomsk.ru

В 2020 году банки выдали жителям Томской области более 13 тыс. ипотечных кредитов на рекордную сумму – 29 млрд руб. Портфель по ипотечным кредитам у банков вырос на 20% – до 62 млрд руб. Об этом рассказала 4 марта в ходе пресс-конференции управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

По ее словам, средние ставки ИЖК снизились с 9% в январе до 7,1% в декабре. По сравнению с 2019 годом средняя стоимость кредита уменьшилась на 2,3 п.п. Для поддержки строительной отрасли и населения была введена программа льготного ипотечного кредитования под 6,5%, доля которой в объеме выданных кредитов составила в регионе 14%.

– Как и в целом по России, основным драйвером розничного кредитования была ипотека, – отметила Е. Петроченко. – Рынок ипотеки – один из самых качественных. Банки тщательно проверяют платежеспособность заемщиков. Доля просроченных платежей в регионе в 2020 году не превышала 0,5% от величины портфеля.

По другим видам потребительского кредитования задолженность увеличилась на 9,2% против 19,7% в 2019-м и по итогам года составила 78 млрд руб. На замедление динамики в этом сегменте повлиял локдаун в апреле-мае и в целом более осторожная кредитная политика банков. По мнению экспертов, тенденции на смягчение условий банковского кредитования в первом полугодии текущего года сохранятся.

По данным Центробанка, коэффициент кредитной нагрузки жителей региона за год незначительно увеличился: с 29,7% до 30,4%. Это примерно соответствует среднему показателю по России (30,2%), но остается ниже, чем в среднем по Сибири (34,7%).