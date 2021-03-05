Погода в Томске 5 марта 2021: мокрый снег, оттепель, порывистый ветер

По сведениям томских синоптиков, сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, днем пройдет мокрый снег, температура воздуха за окном ожидается от 0 до -2.

По сведениям томских синоптиков, сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, днем пройдет мокрый снег. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха 0, -2 °С.

На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Облачно с прояснениями. Днем мокрый снегом. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем -4, +1 °С. На дорогах гололедица, снежные заносы. Будьте внимательны за рулем в пути, рекомендуют инспекторы ГИБДД.