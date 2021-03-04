Томич Богдан Бут выиграл заключительный этап Кубка России по фристайлу

Томский спортсмен Богдан Бут достойно представил родной регион на соревнованиях по фристайлу

Завершился IV (заключительный) этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» сезона-2020/21. Соревнования прошли на базе ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область).

Финальный этап Кубка России выиграл спортсмен ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» Богдан Бут с результатом 171,60 балла.

В общем зачете Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» сезона-2020/21 Богдан Бут занял третье место с результатом 215 баллов, сообщает сайт Томской областной спортивной школы олимпийского резерва.

Тренирует спортсмена Артем Викторович Валинтеев.