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Томич Богдан Бут выиграл заключительный этап Кубка России по фристайлу

Сибиряк был лучшим в дисциплине «биг-эйр»
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томский спортсмен Богдан Бут достойно представил родной регион на соревнованиях по фристайлу

Томский спортсмен Богдан Бут достойно представил родной регион на соревнованиях по фристайлу

Завершился IV (заключительный) этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» сезона-2020/21. Соревнования прошли на базе ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область).

Финальный этап Кубка России выиграл спортсмен ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» Богдан Бут с результатом 171,60 балла.

В общем зачете Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» сезона-2020/21 Богдан Бут занял третье место с результатом 215 баллов, сообщает сайт Томской областной спортивной школы олимпийского резерва.

Тренирует спортсмена Артем Викторович Валинтеев.