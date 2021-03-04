Полицейские задержали двух рыбаков-браконьеров на севере Томской области

Люди в погонах строго наказывают браконьеров в Томской области за лов "запретной" рыбы

Сотрудники Томского линейного отдела МВД России задержали двоих жителей города Стрежевой во время незаконного промысла на реке Обь, сообщает сайт управления на транспорте МВД России по СФО.

Мужчины в возрасте 31 и 41 года выставили 20-метровую сеть и до задержания успели выловить язя и одного Сибирского осетра – особо ценного и охраняемого вида водных биологических ресурсов. По данным специалистов природоохранного ведомства, причиненный браконьерами ущерб составил 10 тысяч рублей.

В отношение подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча и хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Кроме того, фигурантам предстоит возместить причиненный ущерб.

Транспортная полиция призывает граждан ответственно относиться к сохранению природных богатств. Если вы стали очевидцем браконьерства или обнаружили орудия незаконного промысла биологических ресурсов, сообщайте об этом в дежурные части управлений на транспорте МВД России.