Эксперт: в 2020 году банки предоставили томскому бизнесу на льготных условиях 5,6 млрд рублей

Хорошей поддержкой стали программы реструктуризации и кредитных каникул Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам 2020 года бизнес получил более 227 млрд руб., тогда как в 2019-м – 262 млрд. Как сообщила в четверг в ходе пресс-конференции управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко, из этой суммы 40 млрд руб. (или 18%) получил малый и средний бизнес, еще 5 млрд руб. – индивидуальные предприниматели.

В рамках правительственных программ поддержки в период пандемии банки предоставили томскому бизнесу на льготных условиях 5,6 млрд руб. При этом кредитный портфель бизнеса снизился за минувший год на 6,9%.

– Основной причиной стало отсутствие спроса со стороны крупного бизнеса и более жесткие условия кредитования корпоративных клиентов, – пояснила Е. Петроченко. – В отраслевой структуре кредитного портфеля доминирующим оставался удельный вес предприятий торговли (42%), который за год увеличился на 7,2 п.п.

По мнению эксперта, хорошей поддержкой стали программы реструктуризации и кредитных каникул. Так, кредитные организации по собственным программам реструктурировали в течение 2020 года 4,4 млрд руб.

По данным Отделения Томск Банка России, в целом за год доля неплатежей бизнеса в регионе снизилась с 2,2 до 2,1%. Доля неплатежей населения за тот же период увеличилась с 3,5 до 3,9%, однако оставалась ниже, чем в среднем по России (4,5%).

Фото: Мария Ленц

Больше других отраслей в период пандемии нарастили кредитный портфель предприятия торговли.