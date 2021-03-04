На улице райцентра в Томской области столкнулись два отечественных автомобиля

Два пожилых сельчанина на отечественных авто столкнулись на пустынном перекрестке райцентра. Фото: сайт ГИБДД.рф

3 марта в 15.30 в селе Мельниково Томской области на улице Кирова, 23 произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает сайт ГИБДД РФ.

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21041 не предоставил преимущество в движении выезжающему на перекресток с главной дороги автомобилю Lada Largus под управлением 63-летнего водителя.

С травмами водитель автомобиля ВАЗ доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.