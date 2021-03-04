Коронавирус в Томске: +41 новый случай заражения

За минувшие сутки в Томской области не зафиксировано летальных исходов от коронавируса. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 4 марта, в Томской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 441 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 95 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 490 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 41,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,84.

За последние сутки в стране выявлено 11 385 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 475 пациентов скончались, 16 123 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 290 135 человек, 87 823 скончались, 3 869 857 выздоровели.