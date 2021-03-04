Томские вузы вошли в топ-100 лучших университетов мира

Томские вузы – ТГУ и ТПУ – вновь вошли в международный рейтинг QS. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томский государственный университет представлен в 13 предметных и четырех отраслевых рейтингах, Томский политехнический университет – в восьми предметных и двух отраслевых – приводит ТАСС результаты исследования британской компании «Quacquarelli Symonds».

– Томский государственный университет вошел сразу в 13 предметных рейтингов. В два из них – по математике и философии – вуз вошел впервые, тем самым расширив спектр своей предметной представленности. ТГУ стал 6-м вузом в России по количеству предметов, попавших в публикуемую часть рейтинга QS, – сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

Также отмечается, что вуз улучшил показатели в направлениях «Физика и астрономия» и «Информатика и информационные технологии». ТГУ занял 191 место в отрасли естественных наук, 276-е в гуманитарных и 356-е в инжиниринге.

– Томский политехнический университет не только остался первым среди российских вузов в рейтинге Petroleum Engineering, но и улучшил свои позиции в общемировом списке вузов, поднявшись на 23-е место, – сообщает пресс-служба Томского политеха.

ТПУ при этом улучшил свои позиции по ряду предметов. Например, по направлению естественные науки вуз занял 345-е место.

Лидером среди российских университетов по традиции стал МГУ им. М.В. Ломоносова. При этом общее количество вузов из нашей страны увеличилось до 40, а представленных в топ-100 исследования программ – до рекордных 47. При подготовке рейтинга анализировались учебные программы в университетах по всему миру. Учебные заведения из России заняли 278 позиций, что на 28 больше по сравнению с прошлым годом.