Вниманию томичей: упрощен порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми

Ежемесячные выплаты могут получить неработающие россияне, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми. Фото: Олег Укладов

Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает официальный портал government.ru.

Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем.

Напомним, что ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.