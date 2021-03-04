Полиция задержала томича, подозреваемого в незаконной рубке деревьев в крупном размере

Максимальное наказание, которое грозит жителю Томской области – лишение свободы до 7 лет.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину, который незаконно рубил деревья недалеко от села Семеновка Зырянского района Томской области. Он спилил несколько пород насаждений и причинил ущерб более 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– По предварительным данным, мужчина, находясь в лесном массиве в квартале 123, выдела 1 Зырянского участкового лесничества, не имея на то соответствующего разрешения на заготовку древесины, спилил деревья породы «береза», «кедр», «пихта», «сосна». Сумма ущерба, причиненного Департаменту лесного хозяйства Томской области, составила более 170 000 рублей, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.