В Томской области более 4 тысяч семей получают выплаты на третьего ребенка

Оформить такие льготы могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума.

Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей получают 4 650 малоимущих многодетных семей. С начала 2021 года сумма расходов на эти пособия составила 116 млн рублей. Выплаты осуществляются в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам начальника областного департамента соцзащиты населения Марины Киняйкиной, оформить такие выплаты могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Размер пособия составляет 12 927 рублей.

– Выплата назначается семьям, где один из родителей входит в категорию «занятые»: работает, учится по очной форме обучения либо находится на военной службе, – приводятся в сообщении слова Марины Киняйкиной.

Уточняется, что пособие назначается до достижения ребенком трех лет. Для его оформления томичам нужно обратиться в центр соцподдержки населения по месту жительства. С собой необходимо взять паспорт, свидетельства о рождении на всех детей, документы о составе семьи, занятости родителя, справки о доходах за три месяца.