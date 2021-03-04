Томич похитил более 50 млн рублей у дольщиков под предлогом строительства многоквартирного дома

Строительство дома так и не было закончено, а дольщики потеряли миллионы. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Октябрьский районный суд Томска осудил 36-летнего томича за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ). Мужчина под предлогом строительства многоквартирного жилого дома по ул. Большая Каштачная заключал договоры участия в долевом строительстве, однако не регистрировал их в установленном порядке. Также у него не было разрешения на возведение дома и материально-технической базы. В итоге он получил от граждан более 50 млн рублей и распорядился ими по собственному усмотрению, сообщает пресс-служба Октябрьского суда.

Строительство дома так и не было завершено. В рамках уголовного дела ущерб причинен 12 потерпевшим. Уточняется, что томич не признал свою вину. Несмотря на то, что у него есть малолетний ребенок, гособвинитель настояла на его изоляции от общества.

– Согласившись с позицией прокуратуры, суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей, – говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших: возмещение причиненного ущерба на сумму более 5 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.