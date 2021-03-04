Против паводка: в Томске продолжается вывоз снега с участков возможного подтопления

Вывоз снега в Томске весной становится частью противопаводковых мероприятий. Сейчас потенциально опасные участки очищают от сугробов в первую очередь. Фото В. Доронина.

Пресс-служба мэрии сообщила о том, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил главам районных администраций проработать с представителями бизнеса вопрос оказания городу помощи в проведении противопаводковых мероприятий и вывозе снега с потенциально опасных территорий.

- Сегодня в ходе селекторного совещания были озвучены итоги работы муниципальных подрядчиков и социальных партнеров по вывозу снега с территорий, которые могут оказаться подтопленными во время весеннего половодья. Вчера механизированные звенья уже доставили на полигоны более 3 тыс. тонн снега с этих участков, - отметили в горадминистрации.

Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер обратил внимание глав районных администраций на то, что вторая декада марта в Томске ожидается теплой, с активным снеготаянием. «Нужно мобилизовать подрядчиков и бизнес, чтобы максимально очистить от снега потенциально опасные в плане подтопления территории, которых в Томске 28. Это в основном частный сектор мкр. Черемошники, Степановка, Заварзино, Аникино, Хромовка и других. У ответственных сотрудников муниципалитета и коммунальных служб сейчас не должно быть выходных, мы должны максимально помочь людям избежать подтопления, обеспечить им безопасность и сохранность имущества», - подчеркнул он, обращаясь к главам районных администраций.

Пресс-служба мэрии уточнила, что 3 марта снег вывозили с улиц Крымской, Первомайской, Севастопольской, пер. Чаинского и Парабельского в мкр. Черемошники, с участков ул. Лермонтова, Войлочной, пер. Песочного, путей эвакуации на случай подтопления из пос. Степановка. В работе сегодня вывоз снега с ул. Совхозной в Эуште и пр.