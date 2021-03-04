Погода в Томске в марте 2021: и дождь, и снег с метелью

В течение марта ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -15, -20, местами -25, до -8, -13, днем от -10, -15 до -1, -6, во второй и третьей декадах местами оттепели до 0, +5 °С.

По сведениям, озвученным синоптиками, средняя месячная температура воздуха в марте ожидается в пределах -7, -11, что около нормы, по северо-западу ниже нормы на 1 градус. В течение месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -15, -20, местами -25, до -8, -13, днем от -10, -15 до -1, -6, во второй и третьей декадах местами оттепели до 0, +5 °С.

Количество осадков в первом весеннем месяце предполагается больше нормы (от 8 до 23 мм). Снег, порывистый ветер, местами метели предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад и в отдельные дни второй декады, в периоды оттепелей - с мокрым снегом и дождем.