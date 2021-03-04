Жители Северска проходят лечение от коронавируса в стационарах своего города и Томска. Поставить прививку от инфекции они могут, записавшись на вакцинацию по телефону.

По данным, озвученным в соцсети «ВКонтакте» мэром Северска Николаем Диденко, на 3 марта в закрытом городе зарегистрировано 7 310 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Позавчера, 2 марта, это число составляло 7295. Лечение в специализированных стационарах Томска и Северска в настоящий момент проходит 87 северчан. Выздоровел 7 091 пациент.

Градоначальник также добавил, что за прошедшую неделю в ЗАТО было составлено 38 административных протоколов о нарушении масочного режима.

Николай Диденко уточнил: в Северск поступила очередная партия вакцины «ГамКовидВак» в количестве 2 000 доз. Поставить прививку жители соседнего города могут с помощью предварительной записи по телефону.