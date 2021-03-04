Как снег на голову: прокуроры Томска заставили коммунальщиков работать

Некоторые УК Томска активно взялись за уборку дворов и очистку кровель от снега после того, как соблюдение ими норм законодательства проверила прокуратура.

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения законодательства о благоустройстве зимой, выявив нарушения закона, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- Установлено, что 6 обслуживающих организаций не обеспечили должное содержание общедомового имущества многоквартирных домов. Так, кровли 10 домов, находящихся под их управлением, имели значительные объемы скопления снега, снежные навесы и сосульки, что создало реальную угрозу жизни и здоровью жителей, а также повреждения имущества жильцов, - отметили в ведомстве. - По представлениям прокурора района выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Кроме того, добавили в областной прокуратуре, чтобы не допустить нарушений прав граждан, районная прокуратура объявила руководителям 30 образовательных организаций, 3 учреждений здравоохранения, а также 22 управляющим компаниям предостережения о недопустимости нарушений закона, регламентирующего порядок очистки кровель и прилегающих территорий от снега и наледи.