Погода в Томске 4 марта 2021: гололедица, снег и тепло

В четверг, 4 марта, в Томске станет заметно теплее: воздух прогреется до -5, -3. Гидрометеорологи прогнозируют также небольшой снег и порывистый ветер, на дорогах - гололедицу. Будьте внимательны.

Сегодня томские синоптики ожидают в областном центре облачную с прояснениями погоду, днем пройдет небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -3, -5 °С. На дорогах гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями, днем небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -1, -6 °С. На дорогах гололедица.