Телефонные мошенники «развели» томичку на полтора миллиона рублей

Жулики в сети и по телефону всегда находят своих наивных жертв

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило сообщение от томички о хищении денежных средств, сообщает сайт регионального управления полиции.

По предварительной информации, потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что на женщину пытаются оформить кредит. Чтобы этого не допустить, необходимо самостоятельно оформить кредит в банке.

Поверив мошенникам, томичка отправилась в банк и открыла кредит на сумму около 1 500 000 рублей. Затем она перевела деньги через банкомат по указанным реквизитам. «Сотрудник» сообщил, что операция прошла успешно, и теперь никаких долгов перед банком нет.

Через некоторое время женщина вошла в личный банковский кабинет и увидела, что кредит не погашен. И когда ей снова позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что еще раз нужно оформить кредит, женщина поняла, что ее обманули мошенники. Причиненный ущерб составил около 1 500 000 рублей.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.