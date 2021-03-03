Скандал: уволенный директор драмтеатра в Томске намерен бороться за должность и свое доброе имя

Уволен без объяснения причин уважаемый в Томске и регионе директор театра драмы

Как сообщили власти и СМИ, директор Томского областного театра драмы Геннадий Сокуров, руководивший театром более 20 лет, был уволен приказом департамента культуры региона. Однако сам Сокуров с этим решением не согласен и намерен бороться за сохранение своего поста через прокуратуру и суд.

По словам начальника департамента по культуре администрации Томской области Павла Волка, директор театра уволен по решению учредителя без объяснения причин. Трудовой договор с Геннадием Сокуровым расторгнут с 4 марта 2021 года. Он был уволен по решению учредителя – областного департамента по культуре.

Уволенный директор Томского областного театра драмы Геннадий Сокуров с этим решением не согласен и намерен бороться за сохранение своего поста через прокуратуру и суд. Он уже обратился в прокуратуру, в инспекцию по труду и планирует написать иски в суд с требованиями на восстановление в должности и возмещение морального ущерба. По его словам, он ничего такого не сделал, чтобы отработав больше 20 лет, получив звание Почетного гражданина Томской области, быть уволенным по статье.