«Золотая Ника - 2021»: специальный приз и 17 медалей взяли в Юрге юные томички

Юные девушки из Томска показали высокий класс в Юрге на "Золотой Нике - 2021". Фото: сайт департамента по молодежной политике и спорту Томской области

Члены сборной команды Томской области – воспитанницы спортивного объединения «Томичка» – успешно выступили на престижном фестивале-чемпионате по чир спорту и хореографии «Золотая Ника - 2021». Соревнования прошли в Юрге Кемеровской области.

Юные спортсменки завоевали в общей сложности 17 медалей, а также привезли общую награду. За большое количество участников и успешные выступления томской команде был вручен специальный приз, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

– Всего в соревнованиях приняли участие более 200 участников из Юрги, Кемерова, Новосибирской и Томской областей, – рассказала тренер спортсменок Анастасия Виноградова.

В номинации «чир фристайл двойка» в категории «бэби» лучшими стали Ксения Выпулина и Арина Рыбакова. На втором месте – Екатерина Дмитриева и Мария Торгаева. В категории «мальчики/девочки» в номинации «чир фристайл двойка» лучшими стали София Василюк и Катя Яковлева, на втором месте – Алиса Макаренко и Ира Лебедева, на третьем – Даша Тарасова и Полина Торгаева.

В номинации «чир джаз двойка» в категории «мальчики/девочки» сильнейшим оказался дуэт Софии Василюк и Кати Яковлевой, второе место завоевали Алиса Макаренко и Ира Лебедева, бронзовыми призерами стали Ярослава Рогальская и Мария Кочурова.

Среди юниоров Анна Булатова и Алина Максимова стали бронзовыми призерами в ЧФД и ЧДД.

В общекомандном зачете томички заняли 1 и 2 места в возрастной категории «бэби» в номинации «чир фристайл», победили в номинации «чир джаз». В категории «мальчики/девочки» томички взяли первые два места в ЧФГ и ЧДГ.

Спортсменки тренируются в детско-юношеском центре «Звездочка».