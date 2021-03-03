В сельском районе Томской области судят мужчину за незаконную рубку 68 берез

Житель северного района региона рубил березы в другом регионе
Прокуратура Бакчарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Чаинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.2 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), информирует сайт ведомства.
По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый в отсутствие необходимой разрешительной документации срубил 18 берез в лесном массиве вблизи д. Вавиловка Бакчарского района Томской области. В ноябре 2020 года он вновь осуществил незаконную вырубку 50 деревьев рядом с первым местом преступления. Общая сумма ущерба, причиненного Российской Федерации превысила 140 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд Томской области.
В рамках уголовного дела прокуратурой предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого всей суммы ущерба, нанесенного государству.