12 фельдшерско-акушерских пунктов будут построены в Томской области

Продолжается развитие системы здравоохранения Томской области

В 2021 году 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Томском, Асиновском, Зырянском, Каргасокском и Шегарском районах, сообщает портал администрации региона.

Как сообщил заместитель начальника облздрава по развитию Александр Таранов, новые ФАПы взамен действующих будут установлены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». На их строительство из областного и федеральных бюджетов направлено 132 млн рублей. В настоящее время готовится техническая документация для заключения госконтрактов.

Четыре объекта будут построены в Томском районе: в селах Александровское и Зоркальцево, деревнях Халдеево и Кудринский Участок. Еще три ФАПа – в деревнях Вороно-Пашня, Моисеевка, Феоктистовка Асиновского района, по два пункта будут возведены в Шегарском рйоне (в селах Вознесенка и Новоильинка) и Зырянском районе (в селах Беловодовка и Громышевка), один – в селе Сосновка Карагасокского района.

В Томской области действует 267 ФАПов, 21 врачебная амбулатория и 77 общеврачебных практик.