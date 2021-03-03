«Снежная вахта» в Томске: волонтеры очистили от снега десятки дворов своих подопечных

Каждый год молодежь в Томской области помогает пожилым землякам чистить дворы и крыши от снега. Фото: сайт мэрии Томска

За неделю с 24 февраля томские волонтеры – участники социального проекта «Снежная вахта» выполнили 70 заявок от томских пенсионеров и инвалидов. Также в числе объектов, где помогли с уборкой снега добровольцы, приют для бездомных животных на «Добрые руки» и территории двух детских садов, сообщает сайт мэрии Томска.

Кроме того, в предпраздничные дни участники конкурса почистили от снега подходы к городским стелам и мемориалам воинской славы. Так старшеклассники школы № 49 и их педагоги очистили памятники участников Великой Отечественной войны на территории Мемориала на Южном кладбище и возложили цветы.

Организатором социального конкурса «Снежная вахта» традиционно выступает управление молодежной политики администрации Томска. На сегодняшний день в проекте принимают участие около 200 волонтеров. В их числе студенты и учащиеся томских университетов, учреждений среднего профессионального образования, бойцы студенческих отрядов, школьники города, коллективы предприятий Томска, а также все желающие томичи. Задача участников конкурса – помочь тем людям, кто не может самостоятельно справиться с уборкой снега во дворах своих домов – ветеранам, одиноким людям пожилого возраста, инвалидам.

Команды получают баллы за очистку от снега объектов – сумма баллов определит победителей, которые будут награждены в финале конкурса в мае 2021 года.

Волонтеры работают с соблюдением санитарных требований.

Томичи могут предложить конкурсантам объекты для уборки снега. Заявки принимаются по телефону 901-421 или на адрес электронной почты snegvahta@mail.ru.