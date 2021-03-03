Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

Оба томича входили в группу риска по хроническим заболеваниям: сахарный диабет, ожирение, гипертония, онкология. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 3 марта, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 321 человека.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 2 человек. Один входил в группу риска по возрасту, оба – по хроническим заболеваниям, среди которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 30 400 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 28 395, умерших 321.