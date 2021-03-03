COVID-19 в Томске: +43 новых случая заражения

В России за сутки коронавирусом заболели более 10 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 3 марта, в Томской области выявлено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 400 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 74 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 395 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 40% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,85.

За последние сутки в стране выявлено 10 535 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 452 пациента скончались, 15 694 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 278 750 человек, 87 348 скончались, 3 853 734 выздоровели.