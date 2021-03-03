Шесть лет лишения свободы: лесничий из Томской области осужден за крупные взятки

Все обвиняемые признали себя виновными в полном объеме.

Обвинительный приговор вынесен главному лесничему Васюганского лесничества. Он признан виновным в совершении девяти эпизодов преступлений: за получение крупной взятки в составе организованной группы и лично за действия (или бездействия) в пользу взяткодателя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Как установлено судом и следствием, в 2014 году обвиняемый вместе с водителем и участковым лесничим создали организованную группу. На протяжении шести лет они систематически получали денежные взятки от лесозаготовителей за совершение в их пользу определенных незаконных действий. Общая сумма полученных средств составила более четырех млн рублей.

– Приговором суда организатор группы – главный лесничий Васюганского лесничества признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и осужден к шести годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, – говорится в сообщении.

В ходе следствия обвиняемые признали себя виновными в полном объеме. На их имущество наложен арест на сумму менее трех миллионов рублей. Уголовное дело по обвинению других участников сейчас находится на рассмотрении в суде.