Томичам о COVID-19: Минздрав оценил сроки формирования коллективного иммунитета в России

В Минздраве не рассчитывают, что препарат прямого действия от COVID-19 будет создан в скором времени. Фото: Мария ЛЕНЦ

Популяционный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться к июлю 2021 года. Об этом сегодня, 3 марта, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе посещения Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Цивьяна.

– По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение формирования популяционного иммунитета произойдет в первом полугодии с захватом июля, – приводят «Известия» слова министра. По его словам, план уже сформирован, производство вакцины продолжает развиваться.

Ранее в этот день Михаил Мурашко напомнил, что коронавирусная инфекция в России полностью продолжает циркулировать. По его словам, во избежание третьей волны заболевания необходимо сделать прививку.

Накануне главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что эпидемия коронавируса может завершиться в России к середине 2021 года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета у населения. Также он призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в скором времени.