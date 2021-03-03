Спортивная борьба: 13 томичей стали призерами первенства Сибири и выступят на чемпионате страны

Также наши борцы заняли третье общекомандное место по итогам первенства СФО. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Томские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства СФО по спортивной борьбе. Соревнования в дисциплине панкратион завершились в минувшие выходные в Бердске (Новосибирская область). На турнире разыгрались путевки в сборную округа для участие в первенстве и чемпионате России – 13 томичей примут участие в этих соревнованиях, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В межрегиональных соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского края, республики Тыва. В ходе напряженных поединков 13 спортсменов Томска стали призерами и получили право принять участие в первенстве и чемпионате России 2021 года, – говорится в сообщении.

Уточняется, что призовые третьи места заняли Егор Алексеенко и Артем Карачун, вторые – Александр Журавлев, Андрей Майер, Константин Зайкин, Элина Габриелян, Руслан Татульян, а первые – Анастасия Булычева, Татьяна Домрачева, Халида Зуевич, Елизавета Беляева, Карина Карчуганова и Егор Тарасов.

Также сборная Томской области заняла третье общекомандное место по итогам первенства. Соревнования прошли с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Сейчас наши спортсмены начинают усиленную подготовку для участия в середине апреля 2021 года в первенстве России в г. Севастополе. Взрослые борцы продолжают готовиться к чемпионату России в Санкт-Петербурге, который пройдет в середине мая.