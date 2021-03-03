Юную томичку, пропавшую накануне, поставили на профилактический учет

Юную томичку искали и сотрудники полиции, и многочисленные волонтеры по всему городу: она нашлась в салоне одной из маршруток. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, 1 марта в Томске пропала 10-летняя девочка: она ушла из дома и не вернулась, перестав выходить на связь. Полицейские нашли ее в салоне автобуса. Сейчас юную томичку поставили на профилактический учет, на родителей девочки составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию, сообщает ведомство.

– Несовершеннолетняя поставлена на профилактический учет в ОДН ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска. Сотрудниками полиции в отношении матери и отца составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района города Томска для принятия решения, – говорится в сообщении.

Добавляется также, что в ходе работы сотрудниками полиции установлено, что девочка направилась в школу, а потом перестала отвечать на звонки. После этого мать самостоятельно занялась поисками дочери и только днем сообщила в полицию.

Сотрудники ведомства совместно с волонтерами проверяли все проезжающие автобусы. Юная томика нашлась вечером в маршрутке на остановке «43 школа» в Томске. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.