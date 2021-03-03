Реконструкцию трассы Камаевка – Асино – Первомайское в Томской области завершат в 2022 году

Реконструкция трассы Камаевка – Асино – Первомайское ведется параллельно в два этапа. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

В течение двух лет Томская область получит от федерального центра дополнительно 1,64 млрд руб. на реализацию дорожных проектов разного уровня. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ.

Как сообщила 2 марта пресс-служба обладминистрации, дополнительное финансирование в объеме 340 млн руб. выделено на ускоренное выполнение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Также в 2021-2022 годах в дорожный фонд региона поступит по 650 млн руб. на реконструкцию дороги Камаевка – Асино – Первомайское.

Напомним, что в 2017-м дорожники реконструировали участок этой автотрассы с 40-го по 52-й километр и построили мост через реку Итатка. Стоимость выполненных работ составила почти 1 млрд руб. Ранее, в 2012-2014 годах, были заменены аварийные мостовые переходы через реки Куль и Латат.

В 2020-м реконструкция трассы продолжалась при поддержке правительства, которое выделило на этот проект около 500 млн руб. Власти ожидают, что новый дополнительный федеральный транш позволит уже в 2022 году полностью завершить реконструкцию одной из ключевых региональных трасс, связывающей Томск с восточными районами.

Реконструкция трассы Камаевка – Асино – Первомайское идет параллельно в два этапа, уточнил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. На участке первого этапа в 2020 году выполнено переустройство линий связи и электропередачи, устройство земляного полотна, трех временных объездов и 12 железобетонных труб. На участке второго этапа дорожники проводят переустройство инженерных коммуникаций, устройство водопропускных труб и временных дорог. Параллельно идут заготовка инертных материалов, поставка железобетонных конструкций и т. д