Томичка выступит на этапе Кубка мира среди паралимпийцев

После этапа Кубка мира Юлия Михеева примет участие в Чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Юлия Михеева, бывшая воспитанница кожевниковской спортшколы будет защищать честь страны в составе паралимпийской сборной России по биатлону, которые пройдут в середине марта в Финляндии. Об этом сообщила сегодня обладминистрация.

- Мы уже почти два месяца находимся в горах. Подготовка — скоростные и контрольные тренировки — идет полным ходом, — рассказала спортсменка.

После этапа Кубка мира Юлия Михеева примет участие в Чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который пройдет с 27 марта по 2 апреля в Московской области.