Томским родителям: в 2021 году суммы компенсаций за посещение частных детских садов сохранятся

В текущем году на эти выплаты выделено более 151 млн рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году все родители, чьи дети посещают негосударственные детские сады Томска, получат денежную выплату, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что компенсация в размере 4 тысячи рублей предусмотрена для тех, чьи дети ходят в лицензированные негосударственные дошкольные организации и компенсацию в размере 2 тысячи рублей для родителей, чьи дети посещают группы по присмотру и уходу.

- Средства на денежную выплату и компенсацию родителям, чьи дети посещают негосударственные дошкольные организации, в текущем году предусмотрены в городском и областном бюджетах в размере более 151 млн рублей. Этой суммы хватит, чтобы все обратившиеся семьи получили данные выплаты в полном объеме. В случае увеличения количества посещающих частные дошкольные организации, финансирование на эти цели из областного и городского бюджетов будет увеличено, - отметила начальник управления социальной политики администрации Томска Галина Маракулина.

В марте 2020 года были повышены суммы ежемесячных компенсаций родителям за посещение детьми частных детсадов с 3 до 4 тысяч рублей и групп присмотра и ухода с 1710 рублей до 2 тысяч. Также был расширен список организаций, в которые родители могут отдать дошкольников и получить эту компенсацию.Объем финансирования в прошлом году составил более 119 млн рублей из областного и местного бюджетов.