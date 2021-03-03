Малая сцена Томского ТЮЗа возобновила работу после пожара

Уточняется, что спектакли большой сцены ТЮЗ переносит на другие площадки.

Томский ТЮЗ возобновил работу малой сцены, которую был вынужден остановить после пожара, случившегося 20 февраля, сообщает пресс-служба театра.

«Площадка не пострадала после пожара, случившегося 20 февраля, и мы убедились, что пребывание зрителей на ней безопасно. Спектакли на ней начнут играть уже в конце недели, а в скором времени пройдут и премьеры», -говорится в сообщении.

Первый спектакль здесь пройдет уже 6 марта. Афиша малой сцены существенно пополнилась. Помимо спектаклей текущего репертуара, в ближайшее время здесь выйдут две премьеры. Самых юных зрителей от 0+ ждут на «страшно красивую сказку» «Тараканище» Корнея Чуковского в постановке сразу двух номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска»: режиссера Анастасии Старцевой и художника Анны Бубновой.

Уточняется, что спектакли большой сцены ТЮЗ переносит на другие площадки.

5 марта на сцене Дворца народного творчества «Авангард» премьеру «Не от мира сего» выпустит главный режиссер Дмитрий Акимов. Второй премьерный показ также состоится в «Авангарде» 14 марта.

Также помимо «Авангарда» в апреле свои площадки для проката больших спектаклей уже согласились предоставить Северский театр для детей и юношества и Томский театр драмы. Информация об этом появится, как только новые планы будут утверждены.